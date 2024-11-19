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Teknik direktör Volkan Demirel'in Galatasaray istatistiği: 3-1

Teknik direktör Volkan Demirel'in Galatasaray istatistiği: 3-1

14:2419/11/2024, Salı
G: 19/11/2024, Salı
DHA
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Volkan Demirel, Bodrum FK'nın başında çıktığı 2 maçta 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Volkan Demirel, Bodrum FK'nın başında çıktığı 2 maçta 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Süper Lig'de milli aranın ardından cumartesi günü evinde Galatasaray'ı konuk edecek Bodrum Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Volkan Demirel, hocalık kariyerinde 5'inci kez sarı-kırmızılılara rakip olacak.

Volkan Demirel 5'inci kez Galatasaray'a rakip olacak. Daha önce Fatih Karagümrük ve Hatayspor'un başında Galatasaray'a karşı mücadele eden Demirel, rakibine karşı 1 kez kazanabildi.


Volkan Demirel 2021-2022 sezonunda ilk olarak Fatih Karagümrük teknik direktörüyken Galatasaray'ın karşısına çıktı.43 yaşındaki çalıştırıcının ilk maçında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi. Ertesi sezon Hatayspor'un başına geçen Volkan Demirel, İstanbul'da Galatasaray'a bu kez 4-0 mağlup oldu.


2023-2024 sezonunda da Hatayspor'la kariyerine devam eden genç teknik adam, ilk kez İstanbul ekibine karşı sahadan galibiyetle ayrıldı. Hatayspor, Mersin'de oynanan maçta Galatasaray'ı 2-1 yenmeyi başardı. Sezonun ikinci yarısında ise sarı-kırmızılılar sahasında Demirel'in Hatayspor'unu tek golle mağlup etti.








#Süper Lig
#Volkan Demirel
#Bodrum FK
#Galatasaray

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