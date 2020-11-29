TFF 1. Lig'de olay hareket: Top toplayıcıya şut attı kırmızı kart gördü

Adana Demirsporlu futbolcu Anıl Karaer, 1-0 yenildikleri Ankara Keçiörengücü maçının son dakikalarında topu kendisine hızlı bir şekilde vermeyen top toplayıcı çocuğun üzerine doğru sert bir vuruş yaptı.

Pozisyonun ardından yedek kulübeleri ve yöneticilerin bulunduğu tribünden büyük tepki gören Karaer'e hakem Sarper Barış Saka tarafından direkt kırmızı kart gösterildi.

Anıl Karaer için sosyal medyada birçok tepki mesajı atıldı.

İşte yaşananlar ve gösterilen tepkilerden bazıları;

Anıl Karaer top toplayıcı çocuktan ne istiyorsun? pic.twitter.com/56z0jDEbfS — ᕼᗣКᗣᙁ (@hakansencan55) November 29, 2020

Top toplayıcı çocuğun ne suçu var lan Anıl geldiğin yeri unutma ! — hasan kyhn (@kyahasan) November 29, 2020

Anılı kadro dışı bırakın — Ragnarlothbrok (@gustavoreis011) November 29, 2020