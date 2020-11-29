PTT 1.LİG

TFF 1. Lig'de olay hareket: Top toplayıcıya şut attı kırmızı kart gördü

TFF 1. Lig'de oynanan Adana Demirspor mücadelesini ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Mücadelenin son dakikalarında Adana Demirsporlu futbolcu Anıl Karaer'in gördüğü kırmızı kart haftaya damga vurdu. Karaer'e kendi taraftarları bile sosyal medyadan tepki gösterdi.

Haber Merkezi İHA
Anıl Karaer'in top toplayıcı çocuğa gösterdiği tepki sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

Anıl Karaer'in top toplayıcı çocuğa gösterdiği tepki sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

Adana Demirsporlu futbolcu Anıl Karaer, 1-0 yenildikleri Ankara Keçiörengücü maçının son dakikalarında topu kendisine hızlı bir şekilde vermeyen top toplayıcı çocuğun üzerine doğru sert bir vuruş yaptı.

Pozisyonun ardından yedek kulübeleri ve yöneticilerin bulunduğu tribünden büyük tepki gören Karaer'e hakem Sarper Barış Saka tarafından direkt kırmızı kart gösterildi.

Anıl Karaer için sosyal medyada birçok tepki mesajı atıldı.

İşte yaşananlar ve gösterilen tepkilerden bazıları;

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