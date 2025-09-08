Yeni Şafak
TFF 3 kulübü men etti: Türkiye Kupası'nda yer almayacaklar

17:078/09/2025, Pazartesi
G: 8/09/2025, Pazartesi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Disiplin Kurulunun (PFDK) aldığı karar doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında kuralları ihlal eden üç kulüp men edildi.

Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında kuralları ihlal eden üç kulüp Çankırıspor, Diyarbekirspor ve Afyonspor men edildi.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Disiplin Kurulunun (PFDK) açıklamasına göre kurul, Çankırı Futbol SK, Afyonspor ve Diyarbekirspor'un Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda oynanan müsabakalara belirlenen saatte sahaya gelmemelerinden dolayı 3-0 hükmen mağlubiyetine, Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilmesine ve takip eden sezonda kupada yer almamasına hükmetti.


Kurul ayrıca Edirnespor'un, kupada Somaspor ile karşılaştığı maçta 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.




#Ziraat Türkiye Kupası
#Çankırıspor
#Diyarbekirspor
#Afyonspor
