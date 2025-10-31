TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan bahis skandalına ilişkin açıklama: 3 bin 700'den fazla futbolcu tespit edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis skandalına ilişkin yaptığı açıklamada, "Gereği neyse, onu yapacağız. Hakemlerle başladık, şimdi sıra futbolcularda. 3 bin 700'ü aşkın futbolcunun bahis oynadığı tespit edildi. 1 hafta 10 gün içinde disipline sevk edilecekler." dedi.

CNN Türk canlı yayınına katılan Hacıosmanoğlu, Türk futbolunu sarsan hakemlerin bahis skandalına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahis oynamanın suç olduğunu her hakemin bildiğini ifade eden Hacıosmanoğlu, "3 ay ile 1 yıl arasında hak mahrumiyeti var. Zaten 45 gün hak mahrumiyeti alınca hakemliğin de bitiyor." dedi.

"3 bin 700'den fazla futbolcu tespit edildi"

Nisan ayında kapsamlı bir araştırma yapıldığını ve Ankaraspor - Nazilli maçı ile başlandığını kaydeden TFF Başkanı, "Skoru iki takımın da işine yarıyordu. Arkadaşlarımızla ivedilikle bu işe koyulmasını istedik. İki taraftan da maça bahis oynanmış. Bizim tarafımızdan üst sınırdan ceza verildi." ifadelerini kullanarak kendilerinin 15 hakem beklediğini ancak sayının 371'e çıkmasıyla üzüldüğünü belirtti.

Hacıosmanoğlu, bahis soruşturmasının genişleyeceğini de kaydetti.

Hakemlerden sonra sırada futbolcuların olduğunu ve 3 bin 700'ü aşkın futbolcunun bahis oynadığının tespit edildiğini ve bu kişilerin 1 hafta 10 gün içerisinde disipline sevk edileceklerini ifade eden Hacıosmanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonra ceza boyutu var. Başsavcılık açıklama yaptı, daha derinlemesine araştıracaklar. MASAK raporlarına bakabiliyorlar. İllegal boyutuna da bakacaklar. Daha önce böyle münferit olaylar olmuş ama üzeri kapatılmış. Kanunları çıkarırsınız da onu uygulamak önemli. Hakemler açısından bu işler açığa çıkmaz diye bir özgüvenle harekete etmiş olabilir."

"Sineklerle uğraşmıyoruz amacımız bataklığı kurutmak"

Biz sineklerle uğraşmıyoruz amacımız bataklığı kurutmak. Çarpık ilişkiler ortaya çıktı. Ne kişi ne kulüp menfaatine bir operasyon değil. Herkes kendine bir şey devşirmeye çalışıyor. Böylesine kutsal bir mücadeleyi kendi çıkarına döndürmesine müsaade etmeyiz.

Yabancı hakem gelecek mi?

Yabancı hakem gelsin diyorlar, hayır. Bizim kardeşlerimiz var. Şu anda ligleri yönetmeye yetecek kadar hakemimiz mevcut. Bütün illerde kursları açılıyor, eğitim alıyorlar. Kendi çocuklarımızla bunu çeviririz. Belki tecrübesizliğinden hata yapabilir ama destek vermemiz lazım.

"Zorbay Küçük'ün hesap numarası uymuyor"

Zorbay Küçük ile görüştüm. Hakem arkadaşımız oynamadığını söyledi. Hesap numarasını attı. Numaralar uymuyor, o da savcılığa suç duyurusunda bulundu. Haber bekliyoruz. Biz cadı avına çıkmadık. İki kupon oynanmış, onu da yabancı biri oynamış, savcılık inceliyor. Süreç devam ediyor.

"Buna cesaret edenin alnından öpmek lazım"

Bugüne kadar kimse üstüne gitmediği için, kimse uğraşmıyor özgüveniyle hareket edilmiş herhalde... Nerden bilsinler İbrahim diye bir deli çıkacak, arı kovanına çomak sokacak. Bundan sonra da buna cesaret edenin alnından öpmek lazım. Kulüplerde dernek yasası var. Başarılı olması lazım başkanların, çünkü onun koltuğunu bekleyenler var. Ben de Trabzonspor başkanlığı yaptım. Yapı değil güç dengeleri var. Hakim olduğunuz yeri yönetirsiniz. Biz seçildik 3 ayda gönderiyorlardı bizi. Biz şu an hâkimiz federasyona.

"Türk futbolunda yapı değil ahlak sorunu var"

Türk futbolunda ahlak sorunu var. Yapı diye bir şey yok. Türk futbolunun temelindeki sorun ahlak sorunu."







