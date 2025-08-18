Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Tottenham kaptanıyla uzattı

Tottenham kaptanıyla uzattı

20:4118/08/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
UEFA Süper Kupa finali maçında Paris Saint-Germain (PSG) ile Tottenham takımları İtalya'nın Udine kentindeki Friuli Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Tottenham oyuncusu Cristian Romero (17) attığı golün ardından sevinç yaşadı.
UEFA Süper Kupa finali maçında Paris Saint-Germain (PSG) ile Tottenham takımları İtalya'nın Udine kentindeki Friuli Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Tottenham oyuncusu Cristian Romero (17) attığı golün ardından sevinç yaşadı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, takım kaptanı Cristian Romero ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'in bu yaz renklerine bağlamak istediği 27 yaşındaki Arjantinli stoper, kendisini 2029 yılına kadar Kuzey Londra ekibine bağlayan sözleşmeye imza attı.


Tottenham'ın yeni teknik direktörü Thomas Frank tarafından kaptanlığa getirilen Romero, İngiliz temsilcisiyle bugüne kadar 126 maça çıktı ve 8 gol kaydetti.

#Tottenham
#Cristian Romero
#Transfer
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okullar ne zaman açılıyor? Okulların ilk günü ve tatil programı netleşti! İşte MEB 2025-2026 eğitim yılı takvimi