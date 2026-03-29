Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Tottenham'da Igor Tudor dönemi sona erdi

18:44 29/03/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Teknik direktör Igor Tudor
Premier Lig ekibi Tottenham, teknik direktör Igor Tudor ile yollarını ayırdığını duyurdu. Londra ekibinden yapılan açıklamada, Tudor'un sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, Tudor'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtilerek, "Kaleci antrenörü Tomislav Rogic ve fiziksel antrenör Riccardo Ragnacci de görevlerinden ayrıldılar." ifadeleri kullanıldı.

Tottenham'da şubat ayında göreve başlayan 47 yaşındaki Hırvat teknik adam, Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştırmıştı.




#Tottenham
#Igor Tudor
#Premier Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
