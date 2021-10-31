Trabzonspor taraftarı Gervinho'nun yerine eski yıldızını istiyor

Gervinho'nun sezonu kapatmasının ardından bu bölgeye yeni bir oyuncu almak isteyen Trabzonspor, çalışmalarına başladı.
Bordo mavili taraftarlar, bu bölgeye yapılması planlanan transfer için yönetimlerine sosyal medyadan öneride bulundu.
Trabzonsporlu taraftarlar, eski oyuncuları Theo Bongonda'nın tekrar kadroya katılmasını istedi. Bazı taraftarlar, Belçikalı oyuncuya da mesaj atarken bu mesajlar Bongonda tarafından beğenildi.
Theo Bongonda, Rıza Çalımbay döneminde Trabzonspor'da şans bulamamıştı. Belçikalı oyuncu, Trabzonspor kariyerinden sonra Zulte Waregem'de çıkış göstermiş ve Genk'e transfer olmuştu.
- Theo Bongonda, bu sezon ligde 10 maçta 4 gol attı 2 de asist yaptı. 25 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 11 milyon euro.