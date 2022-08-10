Trabzonspor'a Makedon 10 numara

Kulüp kariyerinde 257 maça çıkan Bardhi, 46 gol atıp 28 asist yaptı. Makedon futbolcu milli takımla çıktığı 42 maçta ise 11 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Süper Kupa Finali'nde Hamsik'in tekrar kalf sakatlığı yaşaması ve 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağının öğrenilmesi sonrası bordo-mavililer orta saha transferine ağırlık vermişti.

Takip ediliyordu

Florian Grillitsch'e bonuslar hariç yıllık 2.5 milyon Euro civarı teklif yapan ve istediği dönüşü alamayan Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın da uzun süredir takip ettirdiği Enis Bardhi ismine yönelmişti.

Taksitlerle 3 milyon Euro

Geçtiğimiz haftalarda Olympiakos'a transferi son anda gerçekleşmeyen Makedon 10 numara için sıkı temasa giren bordo-mavili yönetimin, İspanyol kulübüyle 3 milyon Euro bonservis konusunda prensip anlaşmasına vardığı öğrenilirken, bu bedelin taksitler halinde ödeneceği belirtildi. Bardhi ile de prensip anlaşmasına varılırken, oyuncuya yıllık 1.5 milyon Euro ödeneceği gelen bilgiler arasında.

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Geçtiğimiz sezon Levante formasıyla 32 maça çıkan Makedon orta saha 3 gol 3 asist yapmıştı.

🚨 Trabzonspor, Enis Bardhi transferi için Levante ile prensip anlaşmasına vardı. Oyuncu ile de anlaşmaya çok yakın.



🔸Bonservis 3 milyon Euro + bonuslar

🔸Maaş 1.5 milyon Euro pic.twitter.com/IXQvLpIhhc — Onur Nizamoğlu (@OnurNizamoglu_) August 9, 2022

¡Qué GOLAZO de Bardhi! #LevanteBarça pic.twitter.com/zICAKvLqHj