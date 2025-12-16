Trabzonspor'a Mustafa Eskihellaç ile Folcarelli'den kötü haber

Beşir, "Beşiktaş ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan oyuncularımızın yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda; Mustafa Eskihellaç’ın sol uyluk arka kas grubunda orta derecede kanama ve ödem, Tim Jabol Folcarelli’nin sol ayak tabanı ve topuğunda kanama ile ödem saptanmış olup tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerini kullandı.