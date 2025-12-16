Yeni Şafak
Trabzonspor'a Mustafa Eskihellaç ile Folcarelli'den kötü haber

16:1316/12/2025, Salı
IHA
Folcarelli, derbide 70. dakikada oyundan çıkmıştı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş ile oynanan müsabakada sakatlanan Mustafa Eskihellaç’ın sol uyluk arka kas grubunda orta derecede kanama ve ödem, Tim Jabol Folcarelli’nin sol ayak tabanı ve topuğunda kanama ile ödem saptandığını açıkladı.

Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcuları Mustafa Eskihellaç ve Tim Jabol Folcarelli’nin sağlık durumlarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.


Beşir, "Beşiktaş ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan oyuncularımızın yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda; Mustafa Eskihellaç’ın sol uyluk arka kas grubunda orta derecede kanama ve ödem, Tim Jabol Folcarelli’nin sol ayak tabanı ve topuğunda kanama ile ödem saptanmış olup tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerini kullandı.





#Trabzonspor
#Mustafa Eskihellaç
#Tim Jabol Folcarelli
