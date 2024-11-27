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Trabzonspor'da Alanyaspor hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da Alanyaspor hazırlıkları sürüyor

18:1127/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Trabzonspor
Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Corendon Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi.


Rondo çalışması ve 10'a 10 mini kaleli oyunla devam eden antrenman, dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi. Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.





#Trabzonspor
#Alanyaspor
#Trendyol Süper Lig

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