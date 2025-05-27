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Trabzonspor'da Antalyaspor hazırlıkları başladı

Trabzonspor'da Antalyaspor hazırlıkları başladı

22:2427/05/2025, Salı
AA
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Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Trendyol Süper Lig'in 38'nci haftasında Trabzonspor deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 38'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla start verdi.


Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular teknik ısınmanın ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.


Antrenman, çift kale maç çalışmasıyla sona erdi. Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.








#Trabzonspor
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