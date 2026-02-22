Trabzonspor'da korkutan sakatlık: Sedyeyle sahayı terk etti

Trabzonspor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 23. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oldu. Bordo-mavilere başarılı isim Tim Jabol Folcarelli'den kötü haber geldi. Sakatlanan orta saha oyuncusu sedyeyle sahadan ayrılmak zorunda kaldı.
Trendyol Süper Lig 23. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibi müsabakadan 2-1 galibiyetle ayrılmayı başardı.
Bordo-mavilileri başarılı orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli'den kötü haber geldi.
Aldığı darbe sonrası sakatlık yaşayan Folcarelli, 83. dakikada oyundan sedyeyle çıkmak zorunda kaldı. Fransız orta saha yerini Okay Yokuşlu'ya bıraktı.
#Trabzonspor
#Tim Jabol Folcarelli
#Sakatlık