Trabzonspor'da kupa mesaisi

Paul Onuachu yenileme çalışması yaptı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 3 Aralık’ta Vanspor’u konuk edecek Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.
Trabzonspor'da gözler kupaya çevrildi. Bordo-mavililer Vanspor maçı hazırlıklarını başladı.
Teknik direktör Fatih Tekke idaresindeki antrenmanda, dün TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ısınmanın ardından 5’e 2 ve dar alan oyunları üzerinde durdu.
Bordo-mavililer, kupa maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.
#Türkiye Kupası
#Trabzonspor
#Vanspor