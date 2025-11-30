Yeni Şafak
Trabzonspor'da kupa mesaisi

Trabzonspor'da kupa mesaisi

16:0430/11/2025, Pazar
Paul Onuachu yenileme çalışması yaptı.
Paul Onuachu yenileme çalışması yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 3 Aralık’ta Vanspor’u konuk edecek Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Trabzonspor'da gözler kupaya çevrildi. Bordo-mavililer Vanspor maçı hazırlıklarını başladı.


Teknik direktör Fatih Tekke idaresindeki antrenmanda, dün TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ısınmanın ardından 5’e 2 ve dar alan oyunları üzerinde durdu.


Bordo-mavililer, kupa maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.




