Trabzonspor'da kupa mesaisi

17:201/02/2026, Pazar
AA
Fatih Tekke & Ozan Tufan

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçında 3 Şubat'ta sahasında Fethiyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Fethiyespor maçının hazırlıklarına devam etti.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde oyuncular ısınma çalışması yaptı. Rondo ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.


Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.





#Türkiye Kupası
#Trabzonspor
#Fethiyespor
