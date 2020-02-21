SÜPER LİG

Trabzonspor'da Nwaakeme şoku: Derbide yok

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Nwakaeme sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçı kadrosunda yer almadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nwakaeme hafta içi takımdan ayrı çalışmıştı.

Nwakaeme hafta içi takımdan ayrı çalışmıştı.

Fotoğraf: Tolga SAĞLAM

Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olacak lider Trabzonspor'a Nwakaeme'den kötü haber geldi. 30 yaşındaki oyuncunun sakatlığı nedeniyle yarın oynanacak kritik derbide forma giyemeyeceği açıklandı.

Nwakaeme, 22. haftada oynanan Sivasspor maçının ilk yarısında sakatlanmış ve 35. dakikada yerini Abdülkadir Parmak'a bırakmıştı.

Trabzonspor'un Beşiktaş maçı kamp kadrosunda yer alan isimler şöyle;

  • Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Joao Pereira, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Manuel da Costa, Manoel Messias, Doğan Erdoğan, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdülkadir Parmak, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Bilal Başacıkoğlu, Guilherme, Daniel Sturridge, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban.

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