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Trabzonspor'dan Ozan Tufan açıklaması: Ne kadar süre sahalardan uzak kalacak?

Trabzonspor'dan Ozan Tufan açıklaması: Ne kadar süre sahalardan uzak kalacak?

Haber Merkezi
13:1530/09/2024, Pazartesi
G: 30/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ozan Tufan sakatlığı nedeniyle karşılaşmaya devam edememişti
Ozan Tufan sakatlığı nedeniyle karşılaşmaya devam edememişti

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Ozan Tufan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Tufan'ın ne kadar süre uzak kalacağı da merak konusu oldu.

Trabzonspor Kulübü, Konyaspor ile oynanan maçın 37’nci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan tecrübeli oyuncusu Ozan Tufan’ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.


"Bağ yaralanması tespit edildi"

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Beşir tarafından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 7. haftasında Tümosan Konyaspor ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Ozan Tufan’ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ ayak bileği dış yan tarafta bağ yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır” ifadelerine yer verildi.


Ozan Tufan ne kadar süre sahalardan uzak kalacak?

Sağ ayak bileği dış yan tarafta bağ yaralanması tespit edilen Ozan Tufan'ın, en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.


#Trabzonspor
#Ozan Tufan
#Süper Lig

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