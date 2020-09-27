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Trabzonsporlu Serkan Asan'ı hangi kulüpleri takip ediyor?

Süper Lig'de bir yıldız doğuyor: Almanlar izlemeye gelecek

Lille'de forma giyen Mehmet Zeki Çelik'in transferi durumunda alternatif isimlerden birisi olan Serkan Asan'ın başta Freiburg olmak üzere Bundesliga ekiplerinin de gündeminde olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Serkan Asan'ın bordo-mavili kulüple 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Serkan Asan'ın bordo-mavili kulüple 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Trabzonspor'da yeni sezona tecrübeli sağ bek Joao Pereira 'nın sakatlığı nedeniyle 3 maçta da ilk 11 başlayan Serkan Asan, gösterdiği performansla göz doldurdu. Asan, Pereira ile kıyasıyla bir forma rekabetine gireceğinin de sinyallerini verdi.

21 yaşındaki genç sağ bek geçen geçen sezon hem lig, hem kupa hem de Avrupa Ligi olmak üzere 17 maçta görev alırken bu sezon ise ilk 3 maçta ilk 11'de saha çıktı. Hem teknik heyetin, hem de yönetimin büyük beklenti içinde olduğu Serkan Asan da bu sezon gösterdiği performansla beklentileri boşa çıkarmıyor. Her geçen maç performansını artıran 21 yaşındaki sağ bek, hem hücumda hem de savunmada büyük efor sarf ediyor.

Serkan Asan'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 500 bin euro.
Serkan Asan'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 500 bin euro.

Getafe'den teklif aldı

Geçen sezon bordo mavili takımın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden olan Getafe'nin devre arsında Serkan Asan için Trabzonspor'a yaptığı resmi teklif kabul edilmedi. 1.5 milyon euroluk teklifi yetersiz bulan Trazbonspor, Serkan Asan'ın süreklilik kazanmasından sonra daha büyük bonservis elde edileceğini düşünerek transferine izin vermedi.

36 yaşındaki Portekizli sağ bek Joao Pereira'nın da forma rekabeti verdiği Asan, formayı kaptırmak istemiyor.

Alman kulüpleri takip edecek

Lille'de forma giyen Mehmet Zeki Çelik'in transferi durumunda alternatif isimlerden birisi olan Serkan Asan'ı başta Freiburg olmak üzere Almanya Bundesliga ekipleri de gündemine aldı. Bu sezon Asan'ı maçlarına gözlemciler tarafından takip edilecek.

Trabzonspor sezonun ilk galibiyetini aldı: Yeni transfer Afobe yıldızlaştı
Trabzonspor sezonun ilk galibiyetini aldı: Yeni transfer Afobe yıldızlaştı

Süper Lig'in ilk iki haftasını galibiyetsiz geçen iki takımın mücadelesinde Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı. Bordo-mavili takımı galibiyete taşıyan golleri 24 ve 33. dakikalarda yeni transfer Afobe ve 45+3. dakikada Nwakaeme kaydetti. Konuk Yeni Malatyaspor'un tek sayısı ise 78. dakikada penaltıdan Adem Büyük'ten geldi.Trabzonspor bu skorla 2020-21 sezonundaki ilk galibiyetini alarak puanını 4'e yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 3. haftayı da galibiyetsiz geçerek 1 puanda kaldı.Maçtan dakikalar;13. dakikada Adem Büyük’ün ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.23. dakikada Lewis Baker’in sol taraftan kullandığı köşe atışında savunmadan seken topa arka direkte bulunan Benik Afobe’nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-033. dakikada Serkan Asan’ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Lewis Baker topu kontrol ederek pasını Benik Afode aktardı. Bu oyuncu da penaltı noktasına yakın yerden meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-041. dakikada Cueva Brova rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girerek ortasını yaptı. Altıpas noktası üzerinde Adem Büyük’ün şutunda top fileleri gitti ancak hakem Özgür Yankaya VAR’a giderek ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.45. dakikada Flavio’nun pasında topla buluşan Nwakaeme, rakiplerinden sıyrılarak düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara yolladı. 3-048. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında Nwakaeme'nin yerden sert şutunda, kaleci Herrera'yı geçen topu çizgi önünde Hadebe çıkardı.56. dakikada Marlon'un soldan pasında ceza alanı içinde uygun durumdaki Abdülkadir Ömür, kötü bir vuruşla topu üstten auta gönderdi.58. dakikada kasığından sakatlanan Abdulkadir Parmak'ın yerine Safa Kınalı oyuna dahil oldu.76. dakikada sağ taraftan Lukoki'nin ceza alanına pasında Adem Büyük, Hüseyin Türkmen ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Özgür Yankaya, penaltı noktasını gösterdi. 78'inci dakikada penaltıyı kullanan Adem Büyük, yerden bir vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere gönderdi: 3-187. dakikada Lukoki'nin sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Jetmir'in kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle topu çeldi.Trabzonspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.#SüperLig&#39;in 3. haftasında #Trabzonspor, sahasında #YeniMalatya&#39;yı 3-1 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı. pic.twitter.com/mWjNQSYMut&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 26, 2020 Marlon ilk kez forma giydiTrabzonspor’da sezon öncesi Samsunspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve ardından Süper Lig’de oynanan iki maçta forma giyemeyen yeni transferlerden sol bek Marlon, Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla ilk kez resmi bir maçta bordo-mavili forma ile sahaya çıktı.Yusuf 2 ay sonra kadrodaTrabzonspor’da son olarak geride kalan sezonda Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosunda yer alan ve bu sezon sakatlığı nedeniyle ilk iki haftada forma giyemeyen Yusuf Sarı, Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla takıma döndü. Tedavisi tamamlanan genç oyuncu, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının 21 kişilik kadrosunda kendine yer buldu.Hosseini ve Guilherme kendilerine kulüp bakıyorTrabzonspor’da kadroda düşünülmeyen savunma oyuncusu Hosseini ile hücum oyuncusu Guilherme kendisine kulüp bakıyor. Yeni Malatyaspor maçı kadrosuna da alınmayan iki oyuncudan yönetimin kendilerine kulüp bulmalarını istediği öğrenildi.

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