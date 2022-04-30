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Spor Trabzonsporlu taraftarlara saldıran Fenerbahçeliler gözaltında
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Trabzonsporlu taraftarlara saldıran Fenerbahçeliler gözaltında

Trabzonspor şampiyonluğunu ilan ettikten sonra sokağa çıkan bordo-mavililer ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında arbede yaşandı. Kavgaya karışan taraftarları polis ekipleri gözaltına aldı.

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Haber Merkezi İHA
Trabzonsporlu taraftarlara saldıran Fenerbahçeliler gözaltında
Güvelik güçleri taşkınlık çıkaran taraftarları yakaladı.

Süper Lig’de uzun süredir lider konumda bulunan Trabzonspor, Antalyaspor ile beraber kalarak şampiyonluğunu ilan etti.

Bordo-mavili taraftarlar Kadıköy Bağdat Caddesi’nde şampiyonluklarını kutlamak istedi. Fenerbahçeli taraftarlar yoldan geçen Trabzonspor taraftarlarının araçlarına saldırdı.

Araçlara saldıran taraftarları polis ekipleri gözaltına aldı.

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