Trabzonsporlu taraftarlara saldıran Fenerbahçeliler gözaltında

Süper Lig’de uzun süredir lider konumda bulunan Trabzonspor, Antalyaspor ile beraber kalarak şampiyonluğunu ilan etti.
Bordo-mavili taraftarlar Kadıköy Bağdat Caddesi’nde şampiyonluklarını kutlamak istedi. Fenerbahçeli taraftarlar yoldan geçen Trabzonspor taraftarlarının araçlarına saldırdı.
Araçlara saldıran taraftarları polis ekipleri gözaltına aldı.
Kadıköy’de Trabzonsporlu taraftarlara saldıran Fenerbahçeli taraftarlar gözaltına alındı. pic.twitter.com/Ex1UkMs1bs
Kadıköy’de Trabzonsporlu taraftarlara saldıran Fenerbahçeli taraftarlar gözaltına alındı. pic.twitter.com/Ex1UkMs1bs— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 30, 2022