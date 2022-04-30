Trabzonsporlu taraftarlara saldıran Fenerbahçeliler gözaltında

Trabzon Kent Meydanı'nda şampiyonluk anı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport Tav Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarı şampiyonluğu meydanlarda kutluyor. Kent merkezindeki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile eski Hüseyin Avni Aker Stadı'nın bulunduğu alana yapılan Millet Bahçesi'nde Fraport TAV Antalyaspor maçını dev ekranlardan izleyen Trabzonspor taraftarları, bitiş düdüğüyle büyük mutluluk

yaşadı.