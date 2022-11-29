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Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu

Dünya Kupası arasındaki çalışmalarının ikinci etabına Antalya’da devam edecek olan Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı.

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Haber Merkezi DHA Yeni Şafak
Trabzonsporun Antalya kampında hangi futbolcular var?
Bordo-mavili takımda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen milli arada hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, ikinci etap çalışmaları için Antalya’da kampa giriyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı, fazla forma şansı bulamayan futbolcular ile genç oyuncuları kampta değerlendirecek.

Üç genç kafilede

Bordo-mavililerin Antalya kafilesine, teknik direktör Abdullah Avcı’nın belirlediği U19 takımından 3 oyuncu da katıldı.

Trabzon’daki hazırlıklarda A takımla birlikte idman yapan gençlerden santrfor Poyraz Yıldırım, sol bek Arif Boşluk ve sağbek Caner Uzun da kafilede yer aldı.

A takımda izinli olan futbolcular, takıma Antalya kampında katılacak.

Hull City ve Crystal Palace ile hazırlık maçı

Trabzonspor’un Antalya kampı 9 Aralık Cuma günü sona erecek.

Karadeniz ekibi, 10 gün sürecek hazırlık kampında, 3 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, 7 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da İngiltere Premier Lig takımı Crystal Palace ile hazırlık maçı yapacak.

Trabzonspor'un kamp kadrosunda yer alan isimler şöyle:

  • Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Hakan Aydın, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Hüseyin Türkmen, Taha Altıkardeş, Eren Elmalı, Emmanouil Siopis, Doğucan Haspolat, Marek Hamsik, Jean-Philippe Gbamin, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Montassir Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Djaniny Semedo, Umut Bozok, Naci Ünüvar, Edin Visca, Kerem Şen, Bruno Peres, Emrehan Gedikli, Poyraz Yıldırım, Arif Boşluk, Caner Uzun.

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