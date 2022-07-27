Trabzonspor'un gözü Şampiyonlar Ligi'nde: Şampiyonun geliri artacak

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Sağlık Bakanlığı 'Maymun Çiçeği' için rehber yayınladı: Tek tek açıklandı

Sağlık Bakanlığı, maymun çiçeği hastası temaslısına yapılması gerekenler, izolasyon ve izlenme sürecine ilişkin rehber yayımladı. Rehbere göre, ateşle birlikte halsizlik, baş, kas, eklem ağrısı ve lenf düğümlerinin şişmesi bulgularından biri veya birkaçının 21 gün içinde gelişmesi durumunda maske takılarak hastaneye başvurulacak.