Trabzonspor'un gözü Şampiyonlar Ligi'nde: Şampiyonun geliri artacak

Trabzonspor'da hedef Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek. Bordo mavililer, Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e elenmesinin ardından market payının yüzde 90'una sahip olacak. Temsilcimiz böylelikle önemli bir gelir elde edecek.
İşte Trabzonspor'un elde edeceği gelirler;
- -Katılım bedeli: 15.60M€
- -Market payı: 2.7M€
Play-Off etabında elenenlere teselli ödülü 5 milyon euro
- "Devler Ligi"nde gruplar öncesi play-off etabında organizasyona veda eden takımlar, 5'er milyon euro ile ödüllendirilecek.
- Örneğin, Süper Lig şampiyonu olarak Türkiye adına "Devler Ligi"ne gidecek birinci takım hüviyetindeki Trabzonspor, turnuvaya play-off turundan başlayacak.
- Bordo-mavililer bu turu geçip gruplara kalırsa 15.64 milyon katılım bedeli kazanacak, aksi takdirde 5 milyon euroyla yetinerek yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek.
Türkiye'nin market geliri yaklaşık 3 milyon euro
- UEFA, elde ettiği yayın, reklam gibi gelirleri bir havuzda toplayıp, gruplara kalan takımlara, ülkesinin bu gelire katkısı oranında paylar dağıtıyor.
- Türkiye'nin bu pastaki payı ise 3 milyon euro civarında. Bu para, Türkiye’den turnuvaya katılan takımlar arasında şu şekilde bölüştürülür:
- - Trabzonspor ve Fenerbahçe gruplara kalırsa 3 milyon euro, yüzde 55-yüzde 45 oranında paylaştırılır. Büyük hisse şampiyon takıma gideceğinden, Trabzonspor 1,65 milyon euro, Fenerbahçe ise 1,35 milyon euro kazanır.
- - İki takımdan biri gruplara kalırsa, 3 milyon euronun yüzde 90'ını (2,7 milyon euro) gruplara kalan takım, yüzde 10'unu (300 bin avro) elenen takım alır.
- Bir başka deyişle, iki takımdan birinin elenmesi halinde, gruplara kalan takım 1 milyon avroluk ekstra kazanç sağlar.
Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa Fenerbahçe'nin elenmesi sebebiyle market payının yüzde 90'ına sahip olacak
✅Katılım bedeli: 15.60M€
✅Market payı: 2.7M€ pic.twitter.com/5tFK053B1s
Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa Fenerbahçe'nin elenmesi sebebiyle market payının yüzde 90'ına sahip olacak