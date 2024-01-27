Trabzonspor'un "İnadıyla Şampiyon" belgeseli büyük ilgi gördü

Trabzonspor'un taraftarlarıyla bütünleşmiş büyük bir camia olduğunu vurgulayan Şen, "Bu belgesel bir şampiyonluk filminden daha fazlası. Biz aslında dokümanter bir film yaptık. 60 yıla yaklaşan Trabzonspor tarihinin hafızalara kazınan her bir karesini bu filmde topladık. On yıl sonra izlediğimizde de aynı tadı alacağımız, aynı heyecanı yaşayabileceğimiz, şampiyonluklarımızı en derin duygularımızla hissedeceğimiz bir yapım ortaya çıkarmaya çalıştık" dedi.