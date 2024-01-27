|
Spor

Trabzonspor'un "İnadıyla Şampiyon" belgeseli büyük ilgi gördü

Türk futbol tarihinde “Üç Büyükler” söylemini “Dört Büyükler” olarak değiştiren Trabzonspor’un belgesel filmi, sinema perdesinde gösterime girdi. Sevinçleri, hüzünleri, galibiyetleri ve şampiyonluklarıyla bir kentin hikâyesini yeniden yazan “İnadıyla Şampiyon” belgeseli, büyük ilgi gördü.

18:10 - 27/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Belgesel 26 Ocak'ta vizyona girmişti.
Belgesel 26 Ocak'ta vizyona girmişti.

Türk futbol tarihinde “Üç Büyükler” söylemini “Dört Büyükler” olarak değiştiren Trabzonspor’un belgesel filmi, sinema perdesinde gösterime girdi.


Sevinçleri, hüzünleri, galibiyetleri ve şampiyonluklarıyla bir kentin hikâyesini yeniden yazan “İnadıyla Şampiyon” belgeseli, Trabzonspor’un tarihini 360 derece ele alıyor.

Yapımcılığını 29ON Productions’ın üstlendiği “İnadıyla Şampiyon” belgeselinin yönetmenliğini Bedran Güzel üstlendi.


Trabzonspor’un 1967 yılındaki kuruluşundan 2021-2022 yılındaki son şampiyonluğuna uzanan yolda yaşanan tüm başarıları, travmaları ve sancılarını, futbolcular, başkanlar ve kurucu üyelerinin şahitliğinde anlatan belgesel üç dönemden oluşuyor.


İlk dönemde kulübün kuruluşu ve art arda aldığı şampiyonluklar, ikinci döneminde yaşanan bocalamalar ve duraklama, son dönemde ise yeniden sahalara dönüş ve şampiyonlukla kucaklaşma anlatılıyor.

Dördüncü büyüğün doğuş filmi

Yapımcı 29ON Productions Kurucusu Serdar Şen, filmin bir dönemin şampiyonluğunu anlatmanın ötesinde taraftarıyla bir camianın da doğuşunu da kayıt altına aldığını kaydetti.

'Bir şampiyonluk filminden daha fazlası'

Trabzonspor'un taraftarlarıyla bütünleşmiş büyük bir camia olduğunu vurgulayan Şen, "Bu belgesel bir şampiyonluk filminden daha fazlası. Biz aslında dokümanter bir film yaptık. 60 yıla yaklaşan Trabzonspor tarihinin hafızalara kazınan her bir karesini bu filmde topladık. On yıl sonra izlediğimizde de aynı tadı alacağımız, aynı heyecanı yaşayabileceğimiz, şampiyonluklarımızı en derin duygularımızla hissedeceğimiz bir yapım ortaya çıkarmaya çalıştık" dedi.


Belgeselde, özellikle son şampiyonluktaki Trabzonspor'un müsabakalarının devre arası ve maç sonu görüntüleri, deplasman yolculukları, taraftar hikayeleri ve bordo-mavili kulübün efsanelerinin özel röportajları yer alıyor.


İlk gün yoğun ilgi gördü

26 Ocak Cuma günü vizyona giren İnadıyla Şampiyon filmi izleyicilerinden de tam not aldı. Trabzon’da kapalı gişe izlenen filmde seyirciler zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Filmin son sahnelerinde duygusal yoğunluğun zirveye ulaştığı anlarda izleyiciler gözyaşlarına hakim olamadı.





#Trabzonspor
#'İnadıyla Şampiyon' belgeseli
#Süper Lig
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Okullar ne zaman açılacak, 15 tatil ayın kaçında bitiyor? MEB son dakika açıklamalar...