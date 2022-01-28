Spor Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray İsviçreli kaleciyi transfer ediyor
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray İsviçreli kaleciyi transfer ediyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Domenec Torrent yönetimindeki Galatasaray için Alman basınından önemli bir iddia geldi. Oynadığı son 3 maçtan mağlubiyetle dönen ve Uruguaylı kaleci Muslera'nın sakatlığında bu bölgede büyük sıkıntı yaşayan Aslan aradığını Almanya'da buldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray İsviçreli kaleciyi transfer ediyor
Roman Bürki

Süper Lig'de Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından takımın başına Pep Guardiola'nın eski yardımcısı İspanyol Domenec Torrent'i getiren Galatasaray'da kötü gidişat devam ediyor. Torrent'le çıktığı son üç lig maçında da kaybeden sarı-kırmızılı ekip transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Uruguaylı yıldız kaleci Muslera'nın sakatlanmasının ardından bu bölgede istikrarı bir türlü yakalayamayan Galatasaray İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'ten istenilen katkıyı alamadı. Bu doğrultuda kaleci arayışına giren aslan için bir iddia geldi.

Alman basınında yer alan haberlere göre Borissia Dormund'un 31 yaşındaki tecrübeli kalecisi Roman Bürki Galatasaray'la anlaştı. Haberde İsviçreli kalecinin 4 aylığına kiralık olarak forma giyeceği iddia edildi.

Roman Bürki'nin kariyeri

Kariyerinde toplam 458 maça çıkan Roman Bürki sırasıyla Young Boys,Thun, Schaffhausen, Grasshoppers, Freiburg ve Dortmund gibi takımların formasını giydi.31 yaşındaki İsviçreli file bekçisi 2 Almanya Kupası, 1 Almanya Süper Kupası ve 1 İsviçre Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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