Spor Masouras Trabzonsporlu olmaya yakın
TRANSFER

Masouras Trabzonsporlu olmaya yakın

Transfer döneminin son saatlerinde Trabzonspor'da sıcak saatler yaşanıyor. Valencia'dan Maxi Gomez'i bonservisiyle, Lille'den Yusuf Yazıcı'yı kiralayan bordo-mavililer Olympiakos'tan Georgios Masouras transferini bitirmek üzere. Masouras kimdir, nerelidir, hangi takımlarda oynamıştır, hangi takımımıza golü vardır? Detayları haberimiz içerisinden öğrenebilirsiniz.

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Mehmet Onur Nizamoğlu Yeni Şafak
TRANSFER: Trabzonspor Masouras transferini tamamlamak üzere. Masouras kimdir, Fenerbahçeye golü var mı
Transfer - Trabzonspor

UEFA Avrupa Ligi kadro listelerini bildirmek için gece 01.00'e kadar vakti bulunan Trabzonspor'da, Georgios Masouras için sıcak saatler yaşanıyor.

Bakasetas da devreye girdi

2015-2017 yılları arasında Panionios'ta Masouras ile birlikte oynayan Anastasios Bakasetas da bu transfer için devrede.

Trabzonspor'un 11 numarası, Masouras ile Teknik Direktör Abdullah Avcı arasında kontak oluşturarak görüşmelerini sağladı. Avcı, bu görüşmede oyuncuya dair planlarından bahsederken, Masouras'ın bu transfer için aklında soru işareti kalmadığı öğrenildi.

Masouras'ın bonservisi ne kadar?

Masouras ile prensipte anlaşan Trabzonspor, Olympiakos ile bonservis ödemesinin taksitleri konusunda anlaşmaya çalışıyor.

  • Bu transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılırken, bordo-mavililerin Yunan kulübüne taksitler halinde 3.5 milyon euro ödemesi bekleniyor.

Trabzonspor, çok gecikmeden bu transferi sonuçlandırarak 28 yaşındaki sol kanadı öğleden sonra İstanbul'a getirerek sağlık kontrollerinden geçirecek ve evrak işlemlerinin ardından oyuncuyu UEFA'ya gönderilecek listeye ekleyecek.

Georgios Masouras kimdir?

1 Ocak 1994 tarihinde Yunanistan'ın Kechrinia kentinde dünyaya gelen Masouras, futbola Apollon altyapısında başladı.

18 yaşında Ilysiakos'a transfer olan Yunan kanat, 2014 yılında ise Panionios'a geçiş yaptı. Burada Bakasetas ve Siopis ile de takım arkadaşlığı yapan Masouras, çıktığı 152 maçta 24 gol 3 asist yaptı.

Altın çağı Olympiaskos

2019 yılında 400 bin euro karşılığında Olympiakos'a transfer olan Masouras, kariyerinin altın çağını Yunan devinde yaşadı.

Olympiakos formasıyla çıktığı 171 maçta 43 gol atarken 23 de asist yaparak damga vurdu. Masouras ayrıca Yunanistan milli takımı formasıyla da çıktığı 26 maçta 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'ye golleri var

  • Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Fenerbahçe ile aynı grupta mücadele eden Olympiakos'ta, Kadıköy'de oynanan maçta 2 gol 1 asist yapan Georgios Masouras, Yunanistan'daki maçta da göre almıştı.

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