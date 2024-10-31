Trendyol 1. Lig'de 11. haftanın perdesi yarın açılacak. Haftanın ilk maçında Boluspor, Central Hospital Ümraniyespor'u konuk edecek. Bolu Atatürk Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var, kim kimle oynuyor? İşte detaylar.