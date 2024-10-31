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Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var, kim kimle oynuyor?

Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var, kim kimle oynuyor?

11:2731/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Trendyol 1. Lig’de 11. hafta heyecanı başlıyor.
Trendyol 1. Lig’de 11. hafta heyecanı başlıyor.

Trendyol 1. Lig’de 11. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Boluspor evinde Central Hospital Ümraniyespor’u konuk edecek. Kapanış maçında ise Pendikspor evinde Manisa FK’yı ağırlayacak. Peki, Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var, kim kimle oynuyor? İşte detaylar.

Trendyol 1. Lig'de 11. haftanın perdesi yarın açılacak. Haftanın ilk maçında Boluspor, Central Hospital Ümraniyespor'u konuk edecek. Bolu Atatürk Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var, kim kimle oynuyor? İşte detaylar.

TRENDYOL 1. LİG’DE BU HAFTA HANGI MAÇLAR VAR, KİM KİMLE OYNUYOR?

Ligde 11. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Boluspor-Central Hospital Ümraniyespor (Bolu Atatürk)

2 Kasım Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Ahlatcı Çorum FK (Aktepe)

16.00 Adanaspor-Teksüt Bandırmaspor (Yeni Adana)

16.00 Esenler Erokspor-Şanlıurfaspor (Esenler Erokspor)

19.00 Kocaelispor-Fatih Karagümrük (Yıldız Entegre Kocaeli)

3 Kasım Pazar:

13.30 Yeni Malatyaspor-Sakaryaspor (Gaziantep)

16.00 Erzurumspor FK-Amed Sportif Faaliyetler (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Alagöz Holding Iğdır FK-MKE Ankaragücü (Iğdır Şehir)

4 Kasım Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Uğur Okulları İstanbulspor (Eryaman)

20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Manisa FK (Pendik)

TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI





#Trendyol 1. Lig
#Boluspor
#Ümraniyespor
#TFF

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