Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

12:3315/03/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Alman hakem Robert Schröder
Alman hakem Robert Schröder

Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Almanya Futbol Federasyonu’ndan Robert Schröder oldu.

Süper Lig’in 28. haftasında bugün saat 20.30’da Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor’a konuk olacak. Müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan’ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Candaş Elbil yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Turgut Doman olacak.


Karşılaşmada VAR’da Alman hakem Robert Schröder, AVAR’da da Ümit Öztürk görev alacak.


Öte yandan Süper Lig’de bugün oynanacak Gaziantep FK - Kayserispor müsabakasında Belçikalı Lawrence Visser, Kasımpaşa - Alanyaspor maçında Avusturyalı Julian Weinberger, Başakşehir - Trabzonspor karşılaşmasında ise Portekizli Bruno Esteves, VAR’da olacak.






#Süper Lig
#Beşiktaş
#Konyaspor

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okullarda ikinci ara tatil ne zaman? 2025 Nisan 2. dönem ara tatili hangi tarihte?