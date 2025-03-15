Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Almanya Futbol Federasyonu’ndan Robert Schröder oldu.
Süper Lig’in 28. haftasında bugün saat 20.30’da Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor’a konuk olacak. Müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan’ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Candaş Elbil yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Turgut Doman olacak.
Karşılaşmada VAR’da Alman hakem Robert Schröder, AVAR’da da Ümit Öztürk görev alacak.
Öte yandan Süper Lig’de bugün oynanacak Gaziantep FK - Kayserispor müsabakasında Belçikalı Lawrence Visser, Kasımpaşa - Alanyaspor maçında Avusturyalı Julian Weinberger, Başakşehir - Trabzonspor karşılaşmasında ise Portekizli Bruno Esteves, VAR’da olacak.