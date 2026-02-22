TÜMOSAN Konyaspor ligde 12 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında konuk ettiği Galatasaray’ı 2-0 mağlup etti. Anadolu kartalı, ligde son galibiyetini 10. haftada Gençlerbirliği karşısında 2-1’lik skorla elde etmişti.

Bu karşılaşmanın ardından oynadığı 12 maçta 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan yeşil-beyazlılar, haftalardır süren kötü gidişata sarı-kırmızılılar karşısında ’dur’ diyerek 3 puanın sahibi oldu.