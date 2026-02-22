TÜMOSAN Konyaspor ligde 12 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaştı. Konyaspor’un golünü atan Blaz Kramer (99) sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Konyaspor, sahasında Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek uzun süreli galibiyet özlemine son verdi. Yeşil-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde 12 maç aradan sonra 3 puan sevinci yaşadı.
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında konuk ettiği Galatasaray’ı 2-0 mağlup etti. Anadolu kartalı, ligde son galibiyetini 10. haftada Gençlerbirliği karşısında 2-1’lik skorla elde etmişti.
Bu karşılaşmanın ardından oynadığı 12 maçta 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan yeşil-beyazlılar, haftalardır süren kötü gidişata sarı-kırmızılılar karşısında ’dur’ diyerek 3 puanın sahibi oldu.
