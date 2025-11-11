Yeni Şafak
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda Saim Pakkan ile yollar ayrıldı

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda Saim Pakkan ile yollar ayrıldı

17:5411/11/2025, Salı
AA
Saim Pakkan
Saim Pakkan

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Saim Pakkan ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübün ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan açıklamada, "2025–2026 sezonunda kulübümüzde başantrenör olarak görev yapan Saim Pakkan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze kattığı değerli katkılar için teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.


Türk Hava Yolları, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Saim Pakkan yönetiminde 4 maçta 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

