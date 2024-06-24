EURO 2024'te heyecan devam ederken A Milli Takım'ın Portekiz'e mağlup olmasının ardından futbolseverler, gruptan çıkma şansımızı aratmaya başladı. Gruptaki ilk iki takımın direkt olarak son 16 turuna yükseleceği turnuvada en iyi 4 grup üçüncüsü de çıkacak. Peki, son maçlar öncesi Türkiye gruptan nasıl çıkar? A Milli Takım kaç puanda? İşte EURO 2024 gruplarına ve formatına dair merak edilenler...