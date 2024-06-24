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Spor

Kader maçımıza Rumen hakem

A Milli Takımımızın EURO 2024'te Çekya ile oynayacağı maçı Istvan Kovacs yönetecek.

11:53 - 24/06/2024 Monday
Güncelleme: 12:02 - 24/06/2024 Monday
Yeni Şafak
Istvan Kovacs
Istvan Kovacs

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda 26 Haziran Çarşamba günü Hamburg'da Çekya ile oynayacağı karşılaşmayı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.


UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Volkspark Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Kovacs'ın yardımcıları aynı ülkeden Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene olacak.


Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas yapacak.


Karşılaşmada Polonyalı Tomasz Kwiatkowski ise VAR görevini üstlenecek.




#EURO 2024
#Türkiye
#Çekya
#Istvan Kovacs
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