Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi

Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi

15:0122/02/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Dereceye giren sporculara madalyaları protokol üyelerince verildi.
Dereceye giren sporculara madalyaları protokol üyelerince verildi.

Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası, Kocaeli'de tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 52 ilden 693 sporcu mücadele etti.

Kadınlarda Zilan Ertem (48 kilo), Buketnur Karabulut (52 kilo), Ayşenur Karadağ (57 kilo), Minel Akdeniz (63 kilo), Ecem Baysuğ (70 kilo), Ceylan Kocabey (78 kilo), Yağmur Yılmaz ( 78 kilo) birinci oldu.

Erkeklerde Emirhan Karahan (60 kilo), Mustafa Berat Şimşek (66 kilo), Niyazi Gökçen (73 kilo), Muhammed Mustafa Koç (81 kilo), Erman Gürgen (90 kilo), Mertcan Kömpe (100 kilo), İbrahim Tataroğlu ( 100 kilo) birinciliği elde etti.



#Kocaeli
#Judo
#Spor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mardin iftar vakti: 22 Şubat Pazar Mardin akşam ezan saati kaçta?