Türkiye sporda altın çağını yaşıyor: Son 20 yılda sporcu sayısı 63 kat arttı

Türkiye, spor alanında yapılan yatırımlar sayesinde tarihi bir dönüşüme imza attı. Çocukların okul bahçelerinden profesyonel sahalara, mahalle kulüplerinden olimpiyat merkezlerine kadar uzanan süreçte spor artık toplumun her kesiminin yaşamına girdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın hayata geçirdiği yatırımlar ve projelerle spora erişim kolaylaştırırken uluslararası başarılar da dikkat çekici biçimde arttı.





Milyonlarca sporcuya ulaşıldı

2002 yılında 278 bin olan toplam sporcu sayısı (futbol hariç) 2025 itibarıyla 17 milyon 640 bine ulaştı. Lisanslı sporcu sayısı 7,1 milyon, faal sporcu sayısı ise 4,5 milyon seviyesine çıktı. Spor kulüplerinin sayısı da 6 binden 24 bin 847’ye yükselerek geniş bir tabana yayıldı.





Eğitim merkezleri güçlendi

Türkiye’de ilk kez kurulan Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) bugün 25 şehirde faaliyet gösteriyor. Bu merkezlerde 1.279 sporcu olimpiyatlara hazırlanıyor. Sporcu Eğitim Merkezleri 28’den 61’e çıktı, bu merkezlerde 4.148 sporcu eğitim alıyor.





Yetenek taramalarıyla 9 milyon öğrenci

2017’den bu yana uygulanan Sportif Yetenek Taraması kapsamında bugüne kadar 9,1 milyon öğrenci tarandı, 456 bin öğrenci spora yönlendirildi. Sadece 2024–2025 döneminde taramaya giren öğrenci sayısı 1 milyonu aştı.





Uluslararası arenada başarı

Türkiye, spora yaptığı yatırımların karşılığını uluslararası müsabakalarda almaya başladı.





2002’de yalnızca 1.481 madalyaya sahip olan Türkiye, 2020’den itibaren yükselişe geçti:

2020’de 1.832, 2021’de 4.418, 2022’de 6.492

2023’te 8.450, 2024’te 9.747 madalya kazanıldı.

2025 itibarıyla güncel madalya sayısı 3.313 oldu.





Altyapıdan zirveye uzanan başarı