Spor UEFAdan EURO 2024 kararı Organizasyonda olmayacak ülke açıklandı
FUTBOL FUTBOL

UEFA'dan EURO 2024 kararı: Organizasyonda olmayacak ülke açıklandı

UEFA, Almanya’da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesindeki elemeler için belirlenecek grupların kura çekiminde geçerli olacak prosedürü açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, UEFA İcra Komitesi’nin 28 Şubat 2022’de aldığı karar doğrultusunda, Rusya’nın elemelerde yer almayacağı belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
UEFA açıkladı: Rusya EURO 2024te olacak mı?
EURO 2024, Almanya'da düzenlenecek.

UEFA İcra Komitesi bugün Hırvatistan'ın Hvar kentinde bir araya geldi ve 9 Ekim'de Frankfurt'ta yapılacak olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kura çekiminde gerçekleştirilecek prosedürü onayladı. UEFA’nın açıkladığı prosedüre göre ev sahibi Almanya, elemelerde mücadele etmeden direkt olarak finallere katılacak. Rusya ise Ukrayna’ya başlattığı askeri harekat dolayısıyla 28 Şubat 2022’de alınan karar doğrultusunda elemelerde yer almayacak.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nin prosedürü şu şekilde;

  • - 53 ülke, 5 takımlı 7; 6 takımlı 3 olmak üzere toplam 10 gruba dağılacak.
  • - Gruplarını 1'inci ve 2'nci sırada tamamlayan takımlar, finallere katılmaya hak kazanacak. Kalan 3 takım ise Mart 2024’te oynanacak olan play-off maçlarının ardından belli olacak.
  • - 53 ülke, 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi sıralamasına göre kura çekiminde 7 ayrı torbada yer alacak.
Altı kulüp PFDKda

Altı kulüp
PFDK'da

​Türkiye Futbol Federasyonu disiplin sevklerini açıkladı.
Kapalı gişe

Kapalı gişe

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maça yoğun ilgi.
Gel şampiyon olalım

'Gel
şampiyon olalım'

​Aykut Kocaman'a sürpriz teklif.
'Türkiye'de <br>tecrübe kazanıyorlar'

'Türkiye'de
tecrübe kazanıyorlar'

Zanetti, Mersin'de kurulan futbol akademisinde konuştu.
'Onur ve gurur'

'Onur ve gurur'

​A Milli Takım'da İrfan Can Kahveci ve Serdar Gürler soruları yanıtladı.
İdmana katılmadı

İdmana katılmadı

​Milli yıldız sakatlığı nedeniyle çalışmalarda yer almadı.
Vazgeçilmez oldu

Vazgeçilmez oldu

Bartra 9 maçta süre aldı.
'Bayrağımız zirvede <br>olduğu için gururluyum'

'Bayrağımız zirvede
olduğu için gururluyum'

​5. kez dünya şampiyonu olan Kayaalp tarihe geçti
Gözler milli arada

Gözler milli arada

​Peres ve Serdar Aziz'in tedavileri devam ediyor
Topun ağzında

Topun ağzında

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in geleceği derbiye bağlı.
Kazanamayanlar

Kazanamayanlar

​1. Lig'de 4 takım henüz galibiyet sevinci yaşayamadı.
Maçtayken <br>evi soyuldu

Maçtayken
evi soyuldu

Tolgay Arslan'a büyük şok.
Gole doymuyor

Gole doymuyor

​Fenerbahçe dünya devlerini geride bıraktı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.