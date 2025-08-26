Yeni Şafak
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş maçları başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş maçları başlıyor

26/08/2025, Salı
AA
Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalacak takımlar belli oluyor.
Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalacak takımlar belli oluyor.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş müsabakaları yarın başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarın ve perşembe günü yapılacak müsabakalarla lig aşamasına kalacak 12 takım belli olacak.

Samsunspor, ilk maçta deplasmanda 2-1 yenildiği Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de konuk edecek.


Ligde play-off turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:


Yarın:

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Brann (Norveç): (1-2)


Perşembe:

KuPS Kuopio (Finlandiya) - Midtjylland (Danimarka): (0-4)


Sigma Olomouc (Çekya) - Malmö (İsveç): (0-3)


Samsunspor - Panathinaikos (Yunanistan): (1-2)


Ludogorets (Bulgaristan) - Shkendija (Kuzey Makedonya): (1-2)


PAOK (Yunanistan) - Rijeka (Hırvatistan): (0-1)


Dinamo Kiev (Ukrayna) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): (1-3)


Young Boys (İsviçre) - Slovan Bratislava (Slovakya): (1-0)


Genk (Belçika) - Lech Poznan (Polonya): (5-1)


Utrecht (Hollanda) - Zrinjski (Bosna Hersek): (2-0)


FCSB (Romanya) - Aberdeen (İskoçya): (2-2)


Braga (Portekiz) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): (4-0)

