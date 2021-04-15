UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan çeyrek final rövanş karşılaşmaları sonrasında yarı finale kalan takımlar belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş karşılaşmalarında alınan skorlar;
- ▪Roma 1-1 Ajax
- ▪Slavia Prag 0-4 Arsenal
- ▪Villarreal 2-1 Dinamo Zagreb
- ▪Manchester 2-0 Granada
Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri şöyle oluştu;
- Manchester United - Roma
- Villarreal - Arsenal
⏰ RESULTS ⏰
🟡 Villarreal through, remain unbeaten
⚽️ Džeko scores as Roma reach semi-finals
🔴 Arsenal impress in Prague
👏 Manchester United into last 4
Who did it best tonight? 🤔#UEL
⏰ RESULTS ⏰