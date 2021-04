UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan çeyrek final rövanş karşılaşmaları sonrasında yarı finale kalan takımlar belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş karşılaşmalarında alınan skorlar;

▪ Roma 1-1 Ajax

1-1 Ajax ▪Slavia Prag 0-4 Arsenal

▪ Villarreal 2-1 Dinamo Zagreb

2-1 Dinamo Zagreb ▪Manchester 2-0 Granada

Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri şöyle oluştu;

Manchester United - Roma

Villarreal - Arsenal

