UEFA’dan Oğuzhan Çakır’a görev

11:1513/10/2025, Pazartesi
IHA
Oğuzhan Çakır, U21 milli maçında düdük çalacak.
Oğuzhan Çakır, U21 milli maçında düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, 14 Ekim Salı günü İsveç ve Polonya arasında oynanacak U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu maçını yönetecek.

Hakem Oğuzhan Çakır, UEFA tarafından U-21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu’nda 14 Ekim Salı günü İsveç ve Polonya arasında oynanacak maçta görevlendirildi.


İsveç’in Jönköping şehrindeki Stadsparkvallen Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakada Çakır’ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mehmet Salih Mazlum üstlenecek.


Karşılaşmada Ali Yılmaz 4. hakem olarak görev yapacak.









