UEFA'dan Oğuzhan Çakır'a görev

UEFA’dan Oğuzhan Çakır’a görev

15:2610/11/2025, Pazartesi
IHA
Hakem Oğuzhan Çakır
Hakem Oğuzhan Çakır

FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, Hırvatistan’da düzenlenecek olan UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 8. Grup müsabakalarında görev alacak.

UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri, 10 Kasım - 18 Kasım 2025 tarihleri arasında Hırvatistan’da düzenlenecek. Turnuvada FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır da 8. Grup müsabakalarında görev alacak.

Turnuvada Arnavutluk, Hollanda, Kazakistan ve Hırvatistan yer alacak.


FIFA kokartlı yardımcı hakem Bersan Duran da bu müsabakalarda yardımcı hakem olarak görev yapacak.

