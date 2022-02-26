Ukrayna'da mahsur kalanlar arasında Türk asıllı futbolcu da çıktı

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri harekat devam ediyor. Ukraynalılar ve bölgede yaşayanlar sığınaklara ve metrolara saklandılar.

Su ve yiyecek bulmakta zorlanıyor

Alman basınında yer alan habere göre, daha önce Werder Bremen 2'de forma giyen ve Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımına transfer olmak için Kharkiv'e giden Türk asıllı futbolcu Abdullah Doğan, şehirde mahsur kaldı.

Diğer vatandaşlar gibi saldırılar nedeniyle metroda kalan Doğan, Alman basınına açıklamalarda bulundu. Transfer görüşmeleri için gittiğini ve mahsur kaldığını belirten 25 yaşındaki oyuncu, su ve yiyecek bulmakta zorlandıklarını söyledi.

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