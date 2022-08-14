Spor Umut Bozok defteri yeniden açıldı
TRANSFER

Umut Bozok defteri yeniden açıldı

Enis Bardhi ve Marc Bartra hamlesinden sonra forvet transferi konusunda da çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Alexander Sorloth, Eldor Shomuradov'dan sonra Umut Bozok içinde resmi temaslara başladı.

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Mehmet Onur Nizamoğlu Yeni Şafak
Umut Bozok defteri yeniden açıldı
Geçen sezonu Kasımpaşa'da kiralık olarak geçiren milli golcü, Süper Lig'de 20 gol ile gol kralı olurken, 7 de asist yapmıştı.

Bordo-mavililerde transfer harekatı hız kesmeden devam ediyor. Perşembe günü Bardhi'den sonra, bu akşam Lahtini ve Bartra'yı da Trabzon'a getirecek olan Trabzonspor'da forvet çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Tekrar Umut Bozok

Trabzonspor, Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat transferi sürecinde Umut Bozok transferi için Lorient ile anlaşarak epey yol kat etmiş fakat menajer sorunuyla karşılaşmıştı. Aradan geçen süreçte Umut, bir takıma transfer olmamıştı.

Sorloth ve Shomurodov için temasta bulunan bordo-mavili yönetim Umut Bozok defterini tekrar açtı. Lorient ile tekrar anlaşma zemini bulan Trabzonspor, oyuncu tarafıyla tekrar temas kurarak şartları görüşmeye başladı.

Lorient'e 2 milyon Euro, Umut'a 1.2 milyon Euro

Geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok için kulübü Lorient'e 2 milyon Euro ödemeyi kabul eden bordo-mavililer, Umut Bozok tarafıyla da pazarlık ediyor. 1.5 milyon Euro maaş bekleyen milli futbolcu için 1 milyon Euro öneren Trabzonspor, gelecek yanıtı bekliyor. Tarafların 1.2 milyon Euro yıllık ücrette mutabakata varması öngörülüyor.

Sorloth ve Shomurodov'da son durum

Umut Bozok transferi için temaslarını sürdüren bordo-mavililer, Shomurodov için Roma'dan gelecek cevabı bekliyor. Belotti transferi için Shomurodov'u elden çıkartmak isteyen İtalyan kulübüne 1 milyon kiralama, 6 milyon Euro opsiyon teklif etmişti.

Leipzig'in Werner'i tekrar transfer etmesi sonrası Sorloth'un ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Norveçli golcünün Başkan Ahmet Ağaoğlu ile temasa geçtiği fakat maliyetinin çok yüksek olduğu belirtiliyor.

  • Trabzonspor'un Shomurodov ve Sorloth'un durumuna göre Umut Bozok transferini noktalandırması bekleniyor.

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