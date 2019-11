U.S. Polo Assn'nin yeni marka elçisi Henry Porter oldu

U.S.Polo Assn, polo oyuncusu Henry Porter'ın büyüyen global marka elçileri kadrosuna katılan en yeni üye olduğunu duyurmaktan gurur duyuyor. Porter'ın global marka elçisi olarak rolü Türkiye’yi, Avrupa'nın geri kalan kısmını ve gençlik yıllarını geçirdiği, hatta profesyonel bir oyuncu olarak hala zamanının çoğunu geçirdiği Orta Doğu'yu kapsıyor.

Porter, sosyal medyada faaliyetleriyle ilgili düzenli paylaşımlarda bulunarak, basının röportaj isteklerine büyük ölçüde cevap vererek ve kampanyalara dahil olarak, sıralamaların üst kısımlarında yer alan genç ve dinamik polo oyuncularına ışık tutacak. Hem polo sahası içinde hem de dışında U.S. Polo Assn formaları ve kıyafetleri giyecek ve U.S.Polo Assn ekipmanları kullanacak.

20 yaşındaki Porter, at binmeye 5 yaşında başladı ve 9 yaşından beri de polo oynuyor. Yakın zamanda Arjantin'de Copa Presidente (20 gol) kupasını aldı ve bu sene 2.si düzenlenecek yıllık GAUNTLET OF POLO™ turnuvasında Santa Clara adına mücadele edecek. Londra'da dünyaya gelen Porter, ilk polo dersini Dubai'de bugün menajeri olan Martin Valent'ten aldı. Bugünlerde Florida ve İngiltere'deki evleri arasında mekik dokuyor.

"11 yıl önce ilk defa ders aldığımda bu spora aşık oldum. Bu tutkum kariyerime dönüştüğü için çok şanslıyım." diyor Porter. "Fırsatım olduğu her an antrenman yaptım ve çok çalıştım. East Coast Open turnuvasında kupayı kazanmam, en unutamadığım anlardan birisidir."

Önünde son derece parlak bir gelecek olan Porter'ın hayali, kendini handikapta geliştirerek en çok puan alan profesyonel polo oyuncusu olmak.

Dünyanın en büyük polo maçlarında yer alan Porter, yüksek gol sayılı East Coast Open'ı, FIP World Cup Zone Final'ı, Mansion Cup'ı, Sotogrande'de Bronz Kupayı ve iki sene üst üste 50K National 12-Goal turnuvasını kazandı. Ayrıca ABD'deki Ylisvakier Kupası’nda finale yükseldi, meşhur Westchester Kupası’nda ve Güney Florida'daki prestijli GAUNTLET OF POLO™ serisinde yarıştı.

USPA Global Licensing Başkanı ve CEO'su J. Michael Prince Henry, "Henry'nin bizim için en önemli uluslararası pazarların bazılarında U.S. Polo Assn'i temsil etmesi her iki taraf için de kazan-kazan durumu teşkil ediyor. Henry her sene daha da iyiye giden harika bir genç sporcu olmanın yanı sıra, aynı zamanda bu oyunun gerçek oyuncularından biri. King Power Kraliyet Yardım Kupası'nda Prens Harry ile takım arkadaşı olduğu maçtan ABD Açık Polo Şampiyonası’nda en üst seviyede oynadığı maça kadar dünyanın dört bir yanında katıldığı maçları seyrettim. Kendisini global marka elçilerimiz arasında görmekten büyük heyecan duyuyoruz" dedi