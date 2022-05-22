Spor VakıfBank 5 kupa için parkede
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VakıfBank 5. kupa için parkede

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde bugün TSİ 19.00’da İtalyan ekibi Imoco Volley ile karşı karşıya gelecek. Sarı-siyahlılar, salondan zaferle ayrılarak bu kulvarda 5. kez mutlu sona ulaşmak istiyor. VakıfBank, uluslararası arenada ise 11. kupasını kazanmış olacak

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Engin Albayak Yeni Şafak
VakıfBank 5. kupa için parkede ​
Sarı-siyahlılar, uluslararası platformda 10 kupa kazanarak bu alanda en çok kupa kazanan Türk takımı konumunda.

Ülkemizi, kadınlar voleybolda gerek Avrupa’da gerek dünyada başarıyla temsil eden ekiplerimizden olan VakıfBank, Slovenya’nın ev sahipliği yaptığı CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde bugün İtalyan ekibi Imoco Volley ile karşı karşıya gelecek. Ljubljana kentindeki Dvorana Center Stozice’de oynanacak mücadele TSİ 19.00’da başlayacak. 4 şampiyonluk ile CEV Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan iki takımdan biri olan VakıfBank ile son şampiyon İtalyan Imoco Volley’i karşı karşıya getirecek CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’ne Slovenya’nın Ljubljana kenti ev sahipliği yapacak.

GEÇEN SEZONUN RÖVANŞI

Sezonu 5 kulvarda 5 şampiyonluk ile tamamlamak adına son adımı atmak üzere sahaya çıkacak olan VakıfBank, aynı zamanda CEV Şampiyonlar Ligi’ni de 5’inci kez kazanarak rekorlarına bir yenisini daha eklemek için mücadele edecek. Geçtiğimiz sezon da CEV Şampiyonlar Ligi finalinde kozlarını paylaşan iki ekip bu sezon Ankara’da FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde karşılaşmış ve mücadeleyi kazanan taraf VakıfBank olmuştu. Sarı-siyahlılar böylelikle CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’ne “Son Dünya Şampiyonu” apoleti ile çıkacak.

10 KUPASI VAR

Sarı-siyahlılar, uluslararası platformda 10 kupa kazanarak bu alanda en çok kupa kazanan Türk takımı konumunda.

Guidetti’nin oyunculara güveni tam

  • VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, bugunkü Imoco Volley finali öncesi açıklamalarda bulundu. Guidetti, “Bu sezon büyük baskılar altından nasıl kalkabileceğimizi öğrendiğimiz bir sezon oldu. Her zaman dediğimiz gibi ‘Baskı hak ettiğimiz bir ayrıcalıktır.’ Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi’nde bu baskı dolu, zorlu durumlarda hep güçlü kaldık. Bunun için de oyuncularıma sonsuz teşekkür ediyorum çünkü her zaman sonuna kadar mücadele ettiler” ifadelerini kullandı. Takım kaptanı Melis Gürkaynak da finali kazanmak istediklerini ifade etti.
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