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İzlanda zaferi sonrası Montella'dan itiraf: 'Takıma geldiğimden beri...'

İzlanda zaferi sonrası Montella'dan itiraf: 'Takıma geldiğimden beri...'

00:1715/10/2024, Salı
G: 15/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Vincenzo Montella
Vincenzo Montella

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İzlanda galibiyeti sonrası soruları yanıtladı. Futbolcularla gurur duyduğunu belirten Montella, "24 şutumuz, 4 golümüz var. Futbolcularımızın Türk yüreğiyle oynamaları beni gururlandırıyor. Çok gurur verici." dedi.

A Milli Takımımız, Uluslar B Ligi 4. Grup 4. hafta karşılaşmasında İzlanda'yı 4-2 mağlup etti.


Kritik galibiyetin ardından teknik direktör Vincenzo Montella basın toplantısında soruları yanıtladı.


Teknik direktör Vincenzo Montella'nın açıklamaları şöyle:
'Sınırda olan bir zemin'

"Neden bu kadar çok mutluyuz çünkü şartlara baktığınızda geriye atabilecek şartlar vardı. Sınırda olan bir zemin. Ayakta duran takım bizdik daha çok."


'Çok gurur verici'

"24 şutumuz, 4 golümüz var. Futbolcularımızın Türk yüreğiyle oynamaları beni gururlandırıyor. Çok gurur verici. İki maçta İzlanda'ya 7 gol atmak mutlu ediyor."

'Aldığımız en güzel galibiyetlerden biri'

"Takıma geldiğimden beri aldığımız en güzel galibiyetlerden biri, çok memnunum."


4 golden sonra forvet tartışmalarını tamamen rafa mı kaldırdık?

"Üzülüyorum çünkü keyif almaya başlamıştım o sorulardan."




#Vincenzo Montella
#Türkiye
#İzlanda

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