A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İzlanda galibiyeti sonrası soruları yanıtladı. Futbolcularla gurur duyduğunu belirten Montella, "24 şutumuz, 4 golümüz var. Futbolcularımızın Türk yüreğiyle oynamaları beni gururlandırıyor. Çok gurur verici." dedi.
A Milli Takımımız, Uluslar B Ligi 4. Grup 4. hafta karşılaşmasında İzlanda'yı 4-2 mağlup etti.
Kritik galibiyetin ardından teknik direktör Vincenzo Montella basın toplantısında soruları yanıtladı.
"Neden bu kadar çok mutluyuz çünkü şartlara baktığınızda geriye atabilecek şartlar vardı. Sınırda olan bir zemin. Ayakta duran takım bizdik daha çok."
"24 şutumuz, 4 golümüz var. Futbolcularımızın Türk yüreğiyle oynamaları beni gururlandırıyor. Çok gurur verici. İki maçta İzlanda'ya 7 gol atmak mutlu ediyor."
"Takıma geldiğimden beri aldığımız en güzel galibiyetlerden biri, çok memnunum."
"Üzülüyorum çünkü keyif almaya başlamıştım o sorulardan."