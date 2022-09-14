Yasemin Adar Yiğit ikinci kez dünya şampiyonu oldu

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası beşinci gününde kadınlar 76 kilo finalinde milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Mısırlı Samar Amer Ibrahim Hamza ile mücadele etti. Rakibini 6-0 mağlup eden milli güreşçi, altın madalyanın sahibi oldu. 30 yaşındaki güreşçi, 2017 yılından sonra kariyerinde ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yasemin Adar Yiğit'in rakibin mağlup ederek şampiyon olmasıyla birlikte antrenörünü telefonla aradı. Erdoğan, Yasemin Adar Yiğit ile kısa bir süre konuştu ve tebrik mesajını iletti. Başarılı sporcu da tebrik telefonları için Erdoğan'a teşekkür etti.