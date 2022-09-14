Spor Yasemin Adar Yiğit ikinci kez dünya şampiyonu oldu
GÜREŞ

Yasemin Adar Yiğit ikinci kez dünya şampiyonu oldu

Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 76 kiloda milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, finalde Mısırlı Samar Amer Ibrahim Hamza’yı yenerek altın madalya kazandı. Milli güreşçi, kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğunu elde etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yasemin Adar Yiğit ikinci kez dünya şampiyonu oldu
​Yasemin Adar Yiğit

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası beşinci gününde kadınlar 76 kilo finalinde milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Mısırlı Samar Amer Ibrahim Hamza ile mücadele etti. Rakibini 6-0 mağlup eden milli güreşçi, altın madalyanın sahibi oldu. 30 yaşındaki güreşçi, 2017 yılından sonra kariyerinde ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yasemin Adar Yiğit'in rakibin mağlup ederek şampiyon olmasıyla birlikte antrenörünü telefonla aradı. Erdoğan, Yasemin Adar Yiğit ile kısa bir süre konuştu ve tebrik mesajını iletti. Başarılı sporcu da tebrik telefonları için Erdoğan'a teşekkür etti.

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