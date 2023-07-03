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Spor

Yeni sezonun parolası hırs ve azim

Şenol Güneş, yeni sezon hazırlıklarının başlaması ile birlikte hedefi net olarak çizdi. Oyuncularla konuşan deneyimli teknik adam, yardımcısı Burak Yılmaz'ın iş disiplinini, mücadeleci yapısını ve hırsını takıma örnek gösterip, beklentisini ortaya koydu.

09:36 . 3/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor

Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına hızlı başladı. Önceki gün Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanan siyah-beyazlılar, günü çift idmanla geçiriyor.


Teknik direktör Şenol Güneş, kampın ilk gününde oyunculara yeni sezona dair beklentilerini anlattı. İdmanların dışında bir toplantı yapan deneyimli teknik adamın bu sezonki en büyük destekçisi eski golcüsü Burak Yılmaz olacak.Güneş'in yardımcısı olarak Beşiktaş'ta işe başlayan eski milli golcü, tecrübelerini de oyuncularla paylaşacak.


Şenol Güneş'in Burak'ın iş disiplini, mücadeleci yapısı, vazgeçmeyişi ve hırsını takıma örnek gösterdiği ve oyuncularından böyle bir görüntü beklediği ifade edildi.


Yeni görevine hızlı başladı

Önceki gün yardımcı antrenör olarak Beşiktaş'ta ilk idmanına çıkan Burak Yılmaz'ın, takım içerisindeki en büyük destekçisi de kaptanlar oldu. Necip, Mert ve Cenk ile yakın dostluğu bulunan Yılmaz, beklentilerini bu isimlerle de paylaştı. Özellikle golcüler konusuna etkili bir örnek olması beklenen Burak Yılmaz'ın takımdaki forvetlerle yakından ilgileneceği ifade edildi.


Güneş'in yanında tecrübe kazanıp kendi yolunu çizmek isteyen başarılı isim, futbolculuğu boyunca sahada gösterdiği hırsı, takıma da yansıtmaya çalışacak. Genç oyucularla da yakından ilgilenecek olan Yılmaz, mental olarak büyük destek verecek.




#Beşiktaş
#Şenol Güneş
#Burak Yılmaz
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