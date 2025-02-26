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Yıldız futbolcudan Jose Mourinho'ya destek paylaşımı

Yıldız futbolcudan Jose Mourinho'ya destek paylaşımı

16:1226/02/2025, Çarşamba
G: 26/02/2025, Çarşamba
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Jose Mourinho - Michael Essien
Jose Mourinho - Michael Essien

Chelsea ve Real Madrid formaları giyen eski futbolcu Michael Essien, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Jose Mourinho'ya destek oldu.

Bir dönem Chelsea ve Real Madrid'de Jose Mourinho'nun öğrencisi olan Michael Essien sosyal medya hesabından Mourinho ile fotoğrafını paylaştı.


Ganalı eski futbolcu, resmi sosyal medya hesabından Mourinho ve Didier Drogba'nın yer aldığı bir fotoğraf paylaştı. Bu fotoğrafın açıklamasına ise üç adet kalp emojisi koydu. Essien’in bu paylaşımı Mourinho’ya destek olarak yorumlandı.


İşte Michael Essien'in Instagram paylaşımı:
NE OLMUŞTU?
Jose Mourinho, Galatasaray maçının ardından basın toplantısında yaptığı açıklamalarla tepki çekmişti. Portekizli,
"Hakeme teşekkür etmeliyim. Yusuf Akçiçek'in ilk dakikadaki pozisyonunda rakip kulübede herkes maymun gibi oyuncunun başında zıplıyorlardı”
ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray cephesi, bu ifadeleri ırkçılık olarak yorumlamış ve konuyu mahkemeye taşıyacağını duyurmuştu.






#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Michael Essien

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