Yıldız futbolcudan Jose Mourinho'ya destek paylaşımı

Chelsea ve Real Madrid formaları giyen eski futbolcu Michael Essien, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Jose Mourinho'ya destek oldu.
Bir dönem Chelsea ve Real Madrid'de Jose Mourinho'nun öğrencisi olan Michael Essien sosyal medya hesabından Mourinho ile fotoğrafını paylaştı.
Ganalı eski futbolcu, resmi sosyal medya hesabından Mourinho ve Didier Drogba'nın yer aldığı bir fotoğraf paylaştı. Bu fotoğrafın açıklamasına ise üç adet kalp emojisi koydu. Essien’in bu paylaşımı Mourinho’ya destek olarak yorumlandı.
Galatasaray cephesi, bu ifadeleri ırkçılık olarak yorumlamış ve konuyu mahkemeye taşıyacağını duyurmuştu.