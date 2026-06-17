Yıldız futbolcuya şok sözler: Mikrofon açık kalınca kriz çıktı

Dünya Kupası öncesindeki antrenmanda, Güney Kore'den bir yayıncı kuruluş, iki gazeteci arasında geçen ve Son’un muafiyeti hakkında aşağılayıcı ifadelerin yer aldığı bir konuşmayı kazara kaydetti. Bu ham görüntüler daha sonra Kore'de yayınlandı ve konuşmalar, izleyenler tarafından net duyuldu.

Futbol Federasyonu (KFA) da sert bir açıklama yayımlayarak, "Futbol Federasyonu, medyanın habercilik faaliyetlerine ve rolüne saygı duymaktadır. Buna karşılık federasyon, benzer durumların tekrarlanmasını önlemek amacıyla medya kuruluşlarından ve muhabirlerden milli takıma ve oyunculara karşı daha fazla anlayış ve sorumlu bir tutum sergilemelerini talep etmektedir" ifadelerini kullandı.