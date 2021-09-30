Yıldız isimden olay tepki: Çiğnediği sakızı Solskjaer'e doğru fırlattı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ın Villarrreal'i 2-1 mağlup ettiği maçta Donny van de Beek'in teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e gösterdiği tepki kameralara yansıdı.
Karşılaşmada oyuna dahil edilmeyen Hollandalı yıldızın yedek kulübesinde oldukça sinirlendiği ve arkadaşları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı görüldü.
Bu sırada öfkesine hakim olamayan 24 yaşındaki futbolcu, bir anda çiğnediği sakızı ağzından çıkararak hocasına doğru fırlattı.
Donny van de Beek'in tepkisi Ada basınında gündem olurken, Manchester United yönetiminin oyuncuya herhangi bir yaptırım yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.
İşte o anlar: