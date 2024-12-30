Yüksel Yıldırım Süper Lig şampiyonluğunu hedef gösterdi: "2-3 sene sonra..."

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, liglere verilen devre arasında açıklamalarda bulundu.





Takım değil kulüp kurduklarını belirten ve başarıyı bu şekilde elde ettiklerini ifade eden Yıldırım, “Yıllardır Samsunspor'da ben bir takım değil, kulüp kuruyorum diye belirtiyorum. İnsanlar kulüple takımı ayırt edemiyorlar. Biz tüm Türkiye'ye bu başarının tesadüf olmadığını gösteriyoruz. 4 büyük denen o takımlara kafa tutacak bir Anadolu takımı olup, Anadolu'ya öncülük yapmak istiyoruz” diye konuştu.





'Böyle bir durum yaşamak istemiyoruz'

“Görünen köy kılavuz istemez yani bulunduğumuz yer bizim başarılı bir sezon geçirdiğimizi gösteriyor.Futbolda tesadüf 1 maç 2 maç olur ama 17 hafta sonra siz ligi 3'ncü sırada bitiriyorsanız bu bir başarıdır. Lige nasıl başladığınız değil nasıl bitirdiğiniz çok önemlidir. Ligi ilk yarıda üst sıralarda bitiren kulüpler daha sonra küme düşmeme mücadelesi verebiliyorlar. Geçen sene Kayserispor ve Adana Demirspor ligi 4'üncü 5'inci olarak sürdürürken sonradan küme mücadelesi verdiler. Biz böyle bir durum yaşamak istemiyoruz. Onun için takım ciddi bir şekilde çalışıyor. Takım ve hocamız gayet motiveler. Şimdi lig yeniden başlıyor. Trabzonspor ile bir Karadeniz derbisi oynayacağız. Önemli bir başlangıç ve 3 puan almak istiyoruz”

'Samsunspor için büyük bir şans olacak'

"Bu sene Türkiye Kupası formatı değişti. Kupayı ilk 4'den bir takım alırsa o zaman 5'nci sıradaki takımında Avrupa'ya gitme durumu oluyor. Bu da Samsunspor için büyük bir şans olacak. Beşiktaş yeni başkanını seçti ve yeni hoca getirecek. Trabzonspor da transfere asılacak. Şimdi bunlar ilk 5 ve 4'te olmak için yarışacaklar. Diğer taraftan Göztepe, Eyüpspor da var. Mücadele olacağını düşünüyoruz ama biz Samsunspor olarak kendimize bakmamız lazım"





'Ben hayatımda ilk defa böyle stressiz bir sezon geçiriyorum'

"Kötü gibi gözüküyor ama çok rahat bir sezon geçiriyoruz. Transfer derdi yok. Taraftar baskısı yok. Ben hayatımda ilk defa böyle stressiz bir sezon geçiriyorum. Tek temennimiz sakatlık ve kart cezalarının fazla olmamasıdır. Hakemler konusunda her kulüp şikayetçi durumda. Hakemler bazen ne yaptıklarını bilmiyorlar. Sakatlık olmazsa Samsunspor olarak kesin ilk 10'da olacağız. Hedefimizi 6-7 hafta sonra olduğumuz yere göre iyi durumdaysak ilk 5 olarak belirleyebiliriz. Belki Avrupa'ya gitmeye oynayacağız ama bunu şu an söylemek doğru olmaz."

'2-3 sene sonra Türkiye'de şampiyonluğa oynayan takım olmayı hedefliyoruz'

"Biz hedefleri olan bir kulüp olduk artık. Kulüp olarak çok profesyonel yönetiliyoruz. Fuat Çapa gayet güzel şekilde sportif direktörlüğümüzü yapıyor. 5 dil biliyor ve oyuncularla çok iyi anlaşıyor. Türkiye'deki futbolu biliyor ve hocamıza bu yönde çok yardımcı oluyor. Doktor, masör, atletik performans dahil olmak üzere çok iyi bir sağlık ekibimiz var. Samsunspor'da Thomas Reis sadece 2 yardımcısı ile geldi. Diğer bütün ekip kulübün yardımcıları. Bu şekilde çalışan çok fazla kulüp yok. Scout ve analiz ekibimiz çok iyi. Biz tam bir kulüp olduk. Samsunspor'u uzun yıllar başarıdan başarıya koşturmak istiyoruz. 2-3 sene sonra Türkiye'de şampiyonluğa oynayan takım olmayı hedefliyoruz”



















