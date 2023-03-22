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Spor

Zajc, Valencia ve Arda görüşme odasında

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncularla görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, bu konuyu bir an önce halletmek istiyor. Sarı-lacivertliler, Miha Zajc ve Enner Valencia'nın sözleşmesini uzatmak için hızlı hareket ediyor. Aynı zamanda Fenerbahçe, Arda Güler ile de yeni sözleşme imzalayacak.

Haber Merkezi
09:19 . 22/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Avrupa'nın birçok kulübü Arda Güler'in peşinde

Avrupa'nın birçok kulübü Arda Güler'in peşinde

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İsmail Yüksek ve kaleci Altay Bayındır ile yeni anlaşma imzalayan Fenerbahçe milli arada sözleşmesi sezon sonu bitecek Miha Zajc ve Valencia ile sözleşme yenileme görüşmelerine hız verecek.


Zajc imzaya yakın

Miha Zajc ile yapılan görüşmelerde önemli aşama kaydedildi. Valencia senelik 2 milyon Euro'dan en az 2 yıllık sözleşme istiyor. Fenerbahçe'de 1+1 yıllık sözleşme teklifinde bulundu ve görüşmeler devam ediyor.


Arda Güler ile de masaya oturan sarı-lacivertliler, kısa süre içerisinde resmi imzaların atılmasını hedefliyor. İmzalanacak yeni sözleşmede ise serbest kalma maddesi ortadan kaldırılacak.




#Fenerbahçe
#Zajc
#Arda Güler
#Valencia
1 saat önce
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