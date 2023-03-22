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Spor

Fenerbahçe'de forvet sıkıntısı

Milli maç arası sonrası Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Batshuayi ve King'den yararlanamayacak. Valencia'ya ise yoğun tedavi uygulanıyor. 3 golcüsü sakatlanan Fenerbahçe'de forvet olarak Pedro ve Serdar Dursun var.

Haber Merkezi
09:07 . 22/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Enner Valencia ligde gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Enner Valencia ligde gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Fenerbahçe'de milli ara sonrası Beşiktaş ile oynayacağı derbi öncesi forvet mevkiisinde sıkıntı yaşıyor. Sarı-lacivertli takımda Batshuayi'nin ardından Joshua King ve Valencia'nın da sakatlanmasıyla teknik direktör Jorge Jesus'un elinde sağlam olarak Serdar Dursun ve Joao Pedro kaldı.


Batshuayi ve King, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek. Valencia'nın derbiye yetiştirilmesi için yoğun tedavi uygulanıyor. Milli takıma gitmeyen Ekvadorlu golcünün tedavisi Can BartuTesisleri'nde devam ediyor ve 24 saat esasına yönelik tedavi programı uygulanıyor.


Serdar ve Pedro'ya sarıldı

Fenerbahçe'de 3 forvet oyuncusunun sakatlanmasıyla teknik direktör Jorge Jesus sakatlıktan yeni dönen Joao Pedro ve çok fazla forma şansı vermediği Serdar Dursun'a sarıldı. Tecrübeli teknik adam, milli arada iki forvetle de yakından ilgilenecek. Maç kondisyonu eksiğiyle dikkat çeken Joao Pedro, teknik heyet tarafından hazırlanan özel programla fizik kondisyon açığını kapatacak.





#Fenerbahçe
#Valencia
#Joshua King
1 saat önce
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