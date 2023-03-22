Fenerbahçe'de milli ara sonrası Beşiktaş ile oynayacağı derbi öncesi forvet mevkiisinde sıkıntı yaşıyor. Sarı-lacivertli takımda Batshuayi'nin ardından Joshua King ve Valencia'nın da sakatlanmasıyla teknik direktör Jorge Jesus'un elinde sağlam olarak Serdar Dursun ve Joao Pedro kaldı.





Batshuayi ve King, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek. Valencia'nın derbiye yetiştirilmesi için yoğun tedavi uygulanıyor. Milli takıma gitmeyen Ekvadorlu golcünün tedavisi Can BartuTesisleri'nde devam ediyor ve 24 saat esasına yönelik tedavi programı uygulanıyor.





Serdar ve Pedro'ya sarıldı

Fenerbahçe'de 3 forvet oyuncusunun sakatlanmasıyla teknik direktör Jorge Jesus sakatlıktan yeni dönen Joao Pedro ve çok fazla forma şansı vermediği Serdar Dursun'a sarıldı. Tecrübeli teknik adam, milli arada iki forvetle de yakından ilgilenecek. Maç kondisyonu eksiğiyle dikkat çeken Joao Pedro, teknik heyet tarafından hazırlanan özel programla fizik kondisyon açığını kapatacak.















