Zico'dan Alex'e: Son koşma diğerleri koşsun

Dünyaca ünlü Brezilyalı eski milli futbolcu ve teknik direktör Arthur Zico, Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza hakkında ülke basınına konuştu. Zico, sarı-lacivertli takıma gelir gelmez Alex'e verdiği direktifi de açıkladı.

İşte Zico'nun Alex hakkındaki açıklamaları;

"Herkes ona inanırdı"

"Onunla ilgili hatırladığım en net şey; İngiltere'de Newcastle ile oynadığımız UEFA Kupası maçı öncesinde konuştuklarımızdır. Ondan konuşmasını ve takım için kendisinin önemini anlatmasını istedim. Yetenekleri ve kalitesiyle herkes ona inanırdı."

"Bırak diğerleri koşsun"

"Fenerbahçe'ye ilk geldiğimde onu Brezilya'dan zaten tanıyordum. Alex'e maçların karar vericisi olmasını söyledim. Ona, 'Bırak diğerleri koşsun, senin gereksiz koşmanı istemiyorum. Senin kaleden uzak kalmanı istemiyorum' dedim."

UEFA Şampiyonlar Ligi hesabından Alex de Souza paylaşımı: "Eğer Alex'in oyununu görmediysen gerçekten özel bir şeyler kaçırdın."pic.twitter.com/fKORWq4Po7 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 4, 2020