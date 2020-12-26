SÜPER LİG

Zico'dan Alex'e: Son koşma diğerleri koşsun

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Arthur Zico, sarı-lacivertli takımı çalıştırdığı dönemde Alex de Souza'dan maçlarda fazla koşmamasını istediğini söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Zico, 2006-2008 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

Zico, 2006-2008 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

Dünyaca ünlü Brezilyalı eski milli futbolcu ve teknik direktör Arthur Zico, Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza hakkında ülke basınına konuştu. Zico, sarı-lacivertli takıma gelir gelmez Alex'e verdiği direktifi de açıkladı.

İşte Zico'nun Alex hakkındaki açıklamaları;

"Herkes ona inanırdı"

  • "Onunla ilgili hatırladığım en net şey; İngiltere'de Newcastle ile oynadığımız UEFA Kupası maçı öncesinde konuştuklarımızdır. Ondan konuşmasını ve takım için kendisinin önemini anlatmasını istedim. Yetenekleri ve kalitesiyle herkes ona inanırdı."

"Bırak diğerleri koşsun"

  • "Fenerbahçe'ye ilk geldiğimde onu Brezilya'dan zaten tanıyordum. Alex'e maçların karar vericisi olmasını söyledim. Ona, 'Bırak diğerleri koşsun, senin gereksiz koşmanı istemiyorum. Senin kaleden uzak kalmanı istemiyorum' dedim."

Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken 'Alex' benzetmesi: Sergen Yalçın geriye dönenini buldu
Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken 'Alex' benzetmesi: Sergen Yalçın geriye dönenini buldu

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Denizlispor'u deplasmanda 3-2 yendiği maçı değerlendirdi. Dilmen'in Süper Lig'in yeni Alex'i olarak yorumladığı futbolcu için yaptığı değerlendirme dikkat çekti.İşte Rıdvan Dilmen'in yorumlarından öne çıkanlar;-Beşiktaş ilk yarıyı hak ettiği gibi önde kapattı. Bizim gördüğümüz açıdan penaltı pozisyonunda dışarıda gözüküyor ama VAR'dan mutlaka bakmışlardır. Çizgi üzerinde ise hakem doğru kararı verdi. -"Yeni bir Alex var. Geriye dönen Alex. Atiba Hutchinson. "-"Sergen hoca, top rakipteyken de futbol olduğunu anlamış. Son 5 dakika dışında her oyuncu topa pres yaptı ve topu çabuk kazandılar. Beşiktaş'ın bu sene Sergen hoca ile görmediğimiz görüntüsüydü bu."-"Çok enteresan bir lige doğru gidiyoruz. Tamamen pandemi döneminden dolayı. Kopmalar olacak ama çok sıkışık bir puanlama olacak gibi görünüyor. Her an her şey olabilir bu ligde."-"Maçın "gittili geldili" olduğu dönemlerde hakem dağıldı. Ayağına basma varsa net penaltı. VAR hakemi zaten penaltı diye Alper Ulusoy'u çağırdı. Çoğu futbolcu arkadaşım buna penaltı vermez ama oyun kurallarında penaltıdır."🇨🇦 ꜰʟʏɪɴɢ ᴄᴀɴᴀᴅɪᴀɴ ᴍᴇɴ (2020)#FlyHigh 🦅 pic.twitter.com/7mB9OL5w2M&mdash; The Black Eagles (@BesiktasEnglish) October 26, 2020

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