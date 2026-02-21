Yeni Şafak
Zinedine Zidane'ın yeni adresi belli oldu: Kariyerinde ilki yaşayacak

16:46 21/02/2026, Cumartesi
G: 21/02/2026, Cumartesi
Daha önce iki dönem Real Madrid’de görev yapan Fransız teknik adam Zinedine Zidane'ın yeni adresi belli oldu. 53 yaşındaki isim kariyerinde bir ilki yaşayacak.

Fransız futbolunun unutulmaz isimlerinden Zinedine Zidane, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bir milli takımı çalıştırmaya hazırlanıyor.

Daha önce iki dönem Real Madrid’de görev yapan Zidane’ın, Fransa Futbol Federasyonu ile sözlü anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Haberi duyuran Fabrizio Romano, resmi imzaların henüz atılmadığını ancak sürecin olumlu ilerlediğini aktardı.

53 yaşındaki teknik adamın, 2026 FIFA Dünya Kupası’nın ardından Fransa Milli Takımı’nın başına geçmesinin beklendiği ifade edildi.



